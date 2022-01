Saksa kohus mõistis süürlase inimsusevastaste kuritegude eest eluks ajaks vangi

Kohtualust Anwar Raslani süüdistati 58 tapmise, vägistamise ja seksuaalse rünnaku juhtumis Damaskuses asuvas vanglas, mida valvas tema juhitud üksus. Mees on kõik süüdistused tagasi lükanud.

Neljapäeval väljakuulutatud otsus on teine samas kohtuasjas määratud karistus. Eelmisel aastal määras Koblenzi kohus nelja- ja poole aastase karistuse Süüria luureteenistuse endisele töötajale Eyad Al-Gharibile tsiviilisikute piinamisele õhutamise eest. Tegemist on maailmas esimese kriminaalkohtu menetlusega Süüria režiimi korraldatud piinamiste üle 2011. aastal alanud kodusõja käigus.

"Kohtuprotsess näitab, et süüdlaste vastutusele võtmine Assadi režiimi kohutavate julmuste eest on võimalik – et tõendid on ülekaalukad ja kohtud aktsepteerivad neid –, kui prokurörid ja kohtunikud otsustavad tegutseda," ütles inimõigusorganisatsiooni Open Society Justice Initiative esindaja Eric Witte. Organisatsioon aitas kohtuprotsessi käigus toetada mitut tunnistajat. "Nii väga kui me selle kohtuprotsessi tulemust tervitame, ei tohi me unustada, et kohtus tõestatud kuritegude julmus jätkub Süürias tänaseni," lisas ta.

Assadi valitsus eitab vangide piinamist.

Kohtuotsus annab lootust paljudele Saksamaal viibivatele 800 000 süürlasele pärast seda, kui katsed luua Süüria üle rahvusvaheline tribunal ebaõnnestusid.

Kohtupidamine sai Saksamaal võimalikuks, kuna seal kehtivad universaalsed jurisdiktsiooni sätted inimsusevastaste kuritegude suhtes, olgu need toime pandud ükskõik millises maailma riigis.

Järgmisel nädalal alhab Frakfurdis teine Süürias toime pandud inimsusevastaseid kuritegusid puudutav kohtuasi, kus süüdistatakse süürlasest arsti Homsi linna haiglas aastatel 2011-2012 vangide piinamises ning ka ühe vangi tapmises mürgisüstiga.

Venemaa ja Hiina on blokeerinud ÜRO Julgeolekunõukogus lääneriikide katsed viia Süürias toimunud kuritegude käsitlemine Rahvusvahelisse Kriminaalkohtusse, mis jätab piinamiste ning keemiarünnakute ohvritele vähe võimalusi õiguse otsimisel kohtutes.