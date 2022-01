Reedene elektri börsihind langeb 99,75 eurole

Neljapäeval oli päeva keskmine hind 153,61 eurot megavatt tunni kohta. Viimati oli hind alla 100 euro 3. jaanuaril.

Kõige odavam on reedel elekter öösel kella neljast viieni, kui megavatt-tunni hind on 11,42 eurot. Kella kuuest hommikul hakkab hind tõusma ning kell 10-11 on päeva tipuhind 189,31 eurot megavatt-tunnist.

Kui viimastel päevadel on Eestis hind jäänud Lätile ja Leedule alla, siis reedel hinnatase ühtlustub ja ka ülejäänud Baltikumis on päeva keskmine 99,75 euro tasemel. Soomes kerkib hind neljapäeva 18,76-euroselt tasemelt reedel 60,49 euroni.

Lääne-Euroopas püsib hind endiselt kõrgemal tasemel, Saksamaal on päeva keskmine 178,76 ning Prantsusmaal 233,58 eurot megavatt-tunnist.