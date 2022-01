E-Coop tõstis kojutarne hinda, konkurendid hinnatõusuga kaasa ei jookse

Coopi e-poest kauba tellijad on täheldanud, et jaekett on ostukorvile kehtestanud miinimumtellimuse piiri ning kergitanud kojuveo hinda, samas kui tarneajad on isegi pikenenud. Kodumaise poeketi konkurendid hinnatõusuga kaasa ei tõtta.

Coopi e-poe kliendid said hiljuti tellimust vormistades teate, et nüüdsest on koju tellides ostukorvi miinimumtellimus 30 eurot ja toidukappi tellides 15 eurot. Kui toidukapi tellimused täidetakse jätkuvalt ilma transporditasuta, siis kojuvedu läheb maksma 2.50-4.50 eurot.

Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido ütles, et uued hinnad kehtestati 6. jaanuarist. Transpordihindade varieeruvus sõltub tellija asukohast ehk sellest, kui kaugele tarneaadress Coopi e-poe Laagris asuvast laost jääb. Transporditasu kaasneb igal juhul, sõltumata ostukorvi maksumusest, olgu selle hinnaks siis 30 või 300 eurot.

"See pole kasumlik teenus, seetõttu oli vajalik teenustasu kehtestada. Turule tulles oli eesmärk toodet tutvustada, aga jätkuvalt on ka neid, kes teevad nn jäätisetellimusi. Alul oli kojuvedu ostukorvi alampiirita, et teenust tutvustada, aga nüüd teenus enam tutvustamist ei vaja, see on populaarne, aga kahjuks ei saa lubada seda, et kui tellitakse näiteks üks jäätis, siis kuller läheb seda inimesele koju viima. See oleks igatepidi ebamõistlik," selgitab Miido.

Sel nädalal on aga kliendid märganud, et hommikul tellimust esitades seda samaks õhtuks kätte ei saa, sõltumata sellest, kas tarne oleks koju või toidukappi.

Miido põhjendab seda koroonaviiruse leviku kasvuga.

"Alati, kui on koroonaviiruse leviku kasv, siis kasvab e-poe tarneaja pikkus, sest inimesed tellivad siis rohkem e-poest. Oleme seda kahe aasta jooksul kogu aeg näinud," ütleb Miido.

Ka Barborast tellides kehtib kliendile minimaalse ostukorvi nõue. Maximast kaupu toovas Barboras on see 20 eurot. Erinevalt Coopist sõltuvad transpordihinnad ostukorvi maksumusest.

"Kõik rohkem kui 49.90 euro suurused tellimused on tasuta tarnega. Madalama hinnaga ostukorvi puhul on tarne hind 1.99 eurot, mis on e-poodide võrdluses turu soodsaim," ütleb Barbora tegevjuht Kirke Pentikäinen.

Tarnetasud on jäänud mullusega samaks. Pentikäinen lisab, et samas on nad kasvatanud oma tarnevõimekust: "vaba tarneaja saab Barboras reeglina juba kas samaks päevaks või hiljemalt järgmiseks."

Ka e-Selveri tarnetingimused muutunud pole ega ole ka lähiajal kavas, kinnitab ettevõtte kommunikatsioonijuht Rivo Veski.

Erinevalt konkurentidest pole e-Selveris minimaalse ostukorvi nõuet kehtestatud. Samas on aga nende transporditasu kõige krõbedam.

"Eesti ainsal üleriiglise kojuveoga e-toidupoel e-Selveril ei ole minimaalset ostusummat. Meilt võib tellida kõige odavama toote, mis e-poes parajasti müügil on ja me toome selle kohale. Üldine kojuveo hind on 4,90, mis kehtib kõigile klientidele – Narvast Kuressaareni, Kõpust Vastseliinani," ütleb Veski.

Selveris pole ka tarnejärjekordi. Veski sõnul toimetavad nad hommikul tehtud tellimuse kohale sama päeva õhtuks.

"Piirkondades, kus on vähem tarnepäevi nädalas, tarnime kauba tarnepausile järgneva päeva hommikuks," täpsustab ta.

Ka Prisma pole minimaalse ostukorvi nõuet kehtestanud. Kojuveo maksumus sõltub asukohast, tavapäraselt on see kolm eurot. Pakiautomaati tellides aga 3,50 eurot.

"Tiskre Prisma parklas asuvasse toidurobotisse on 2022. aasta esimeses pooles kohaletoimetamine tasuta," lisab Prisma e-kaubanduse juht Sven-Erik Veimer, nimetades, et aeg-ajalt saadetakse klientidele ka tasuta kojuveo sooduskoorde.

Plaani kojuveo hindu tõsta ei ole. "Otsime pigem võimalusi, kuidas tarneid klientidele veelgi soodsamalt pakkuda," ütleb Veimer.

Prismast saab tellida kaupa ka nii, et klient läheb komplekteeritud ostukorvile ise järele. Kui veel mõnda aega tagasi oli selliste kaupluste valik üsna lai, siis nüüdseks on Prisma neid poode koomale tõmmanud. Näiteks Tallinna Kesklinna piiril asuvast Sikupilli Prismast enam ette tellitud kaupu kätte ei saa. Kesklinna piirkonnas ongi võimalused selleks väga piiratud, ainus on vanalinnas asuv väike Prisma Aia tänaval, mis seab autoga tulijatele parkimisväljakutseid. Nii tuleb tallinlastel sõita oma kaubale järele kas Rocca al Maresse või Lasnamäele, sest ka üks suuremaid, Kristiine Prisma seda võimalust ei paku.

"Muutused on toimunud selleks, et pakkuda klientidele kõige suuremat sortimenti ja kiiret ning optimeeritud logistikat, mis jätaks võimalikult väikese ökoloogilise jalajälje. Selleks oleme e-Prisma korjeüksused viinud suurematesse kauplustesse - oluline on, et klient saaks valida võimalikult laia tootevaliku seast," põhjendab Veimer.

Samas väidab ta, et enamasti saab kauba tellida e-poest samaks või hiljemalt järgmiseks päevaks. See ei kehti kaugemates piirkondades, nagu Pärnu, Viljandi ja Saaremaa, kuhu saab tellida kaupa vaid tööpäeviti ning eeldab pisut varasemat ettetellimist.

Ka Rimis e-poes pole tarnetingimused muutunud. Minimaalne ostukorvi maksumus on 20 eurot, kojuvedu maksab kaks kuni viis eurot, sõltuvalt hoopis tarneajast. Samas on klientidel võimalik osta ka kaheeurone tarnepakett, mille eest tuuakse kaup kahe kuu jooksul ilma lisatasuta koju.