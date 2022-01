Arengumaad lükkavad tagasi miljoneid lühikese aegumistähtajaga vaktsiine

"Ainuüksi detsembris lükati tagasi üle 100 miljoni doosi," ütles UNICEF-i tarneharu direktor Etleva Kadilli Euroopa Parlamendi liikmetele. Tema sõnul on peamine tagasilükkamise põhjus dooside lühike aegumistähtaeg, vahendas Reuters.

Kadilli ütles, et kehvemal järjel riigid on olnud sunnitud tarneid edasi lükkama ka sellepärast, et neil pole piisavalt hoiustamisruume, sealhulgas külmkappe vaktsiinide jaoks.

UNICEF ei ole täpsustanud seni, kui palju doose kokku tagasi lükatud on. Lisaks on riikidel hoiuruumides palju siiani kasutamata doose.

COVAX on kokku annetanud ligi miljard koroonavaktsiini doosi ligi 150 riigile.

UNICEF-i andmed tarnete ja tarnitud vaktsiinide kasutamise kohta näitavad, et praegu on umbes 90 vaesemas riigis kasutamata 681 miljonit doosi. Heategevusorganisatsiooni CARE andmeil on rohkem kui 30 riiki, nende seas näiteks Kongo Demokraatlik Vabariik ja Nigeeria, kasutanud siiani ära vähem kui pool saadud doosidest.