Reede tuleb sajune ja tuuline

Eeloleval ööl sajab tihenevatest pilvedest nii lörtsi kui vihma. Puhub lääne- ja loodetuul 7 kuni 12 meetrit sekundis, saartel ja rannikul 12 kuni 18, puhanguti 25 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni 4 kraadini.

Hommikul tuleb Põhja-Eestis selgem, kuid mitmel pool mujal sajab nii lund kui ka lörtsi, Lõuna-Eestis ka vihma. Puhub tormine loodetuul puhanguti 15 kuni 18 meetrit sekundis, saartel ja rannikul puhanguti 20 kuni 25 meetrit sekundis. Lääne-Eestile on antud ka teise taseme tormihoiatus. Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi ja teed on libedad.

Päev jätkub vahelduva pilvisusega. Kohati sajab lörtsi ning lund. Puhub jätkuvalt tugev loodetuul 8 kuni 14 meetrit sekundis, saartel ja rannikul 14 kuni 20, puhanguti ka kuni 27 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi.