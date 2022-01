Lõuna-Korea keskpank tõstis intressimäärasid

Korea panga (BOK) rahapoliitika komisjon tõstis laenukulu 25 baaspunkti võrra 1,25 protsendi peale, teatas BOKi juht Lee Ju-Yeol. Tegemist on kõrgeima tasemega alates 2020. aasta märtsist, vahendab Reuters.

Lõuna-Korea on üks esimesi riike, kes on majandust ergutavaid meetmeid tagasi tõmmanud.

Paljude riikide keskpangad on hakanud taanduma seisukohast, et koroonaviiruse pandeemiaga kaasnenud kiirem inflatsioon on ajutine.

Hüppeliselt kasvanud inflatsioon survestab poliitikakujundajaid tegutsema, sest 2021. aasta tarbijahinnad kasvasid Koreas 2,5 protsenti. See on kiireim tempo alates 2011. aastast ja ületab BOK-i novembrikuist prognoosi, mis oli 2,3 protsenti.