Hiina eksport aeglustus detsembris

Hiina eksport kasvas detsembris aastases võrdluses 20,9 protsenti, samas kui Reutersi analüütikud ennustasid 20-protsendist kasvu. Import kasvas 19,5 protsenti võrreldes 2020. aasta detsembriga, analüütikute prognoos oli 26,3 protsenti.

Import langes järsult võrreldes novembriga, kui aastases võrlduses oli kasv 31,7 protsenti. Ekspordikasv oli siis 22 protsenti.

Investeerimisfirma Pinpoint Asset Management peaökonomisti Zhiwei Zhangi hinnangul püsib Hiina eksport selle aasta esimeses kvartalis tugev tänu globaalsele nõudlusele ja ka seetõttu, et koroonaviiruse pandeemia läheb paljudes arengumaades hullemaks. "Praegu võib tugev eksport olla ainus Hiina majandust toetav tegur. Taristuinvesteeringutest saab lähikuudel tõenäoliselt teine peamine vedur," ütles ta.

Zhang juhtis tähelepanu, et oluline riskitegur esimeses kvartalis on asjaolu, et üha rohkemates linnades tekivad uued koroonaviiruse puhangud.

Hiina suurim kaubanduspartner on Kagu-Aasia Maade Assotsiatsioon, järgnevad Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid.

Hiina avaldab esmaspäeval andmed oma eelmise aasta majanduskasvu ja muude majandusnäitajate kohta.