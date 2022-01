Koroonaviirusega on haiglates 269 nakatunut, ööpäevaga suri kolm inimest

Reede hommikuse seisuga on haiglas 269 koroonaviirusega nakatunud patsienti, neist 191 vajab haiglaravi raskeloomulise Covid-19 tõttu.

Ööpäev varem oli haiglas 28 inimest vähem ja raskeloomulise Covid-19 tõttu kümme inimest vähem ehk mõlemad haiglaravi näitajad on kasvanud.

150 patsienti ehk 78,5 protsenti oli on vaktsineerimata ja 41 ehk 21,5 protsenti oli lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 53 uut haigusjuhtu. Intensiivravil on 20 inimest, neist juhitaval hingamisel 14.

Suri kolm koroonaviirusega nakatunud inimest: 76-aastane mees, 77-aastane naine ja 89-aastane naine. Kokku on Eestis surnud 1970 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 8120 testitulemust, millest 2087 osutus positiivseks. Eesti viimase kahe nädala nakatumisnäitaja on nüüd 1586,2.

Meie naabritest on see näitaja Rootsis 2178,6, Soomes 2032,0, Leedus 1407,6 ja Lätis 1084,0.

Kokku on alates pandeemia algusest Eestis koroonaviirus diagnoositud 262 482 inimesel.

Viimase seitsme päeva jooksul on 100 000 täielikult vaktsineeritud elaniku kohta nakatunud keskmiselt 123,4 vaktsineeritud inimest päevas ja 100 000 vaktsineerimata inimese kohta on nakatunud keskmiselt 150 vaktsineerimata inimest päevas.

Ööpäeva jooksul manustati 5941 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 550.

Reede hommikuse seisuga on lisa- või tõhustusdoosi saanud 334 534 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 61,9 protsenti. Täisealistest on vaktsineeritud 72,7 protsenti.