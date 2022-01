Savisaar: ELAK esitab küsimusi, millele pole veel vastuseid

Samas on tema sõnul juba selge, et Eesti ei suuda Euroopa Komisjoni välja pakutud süsinikdioksiidi sidumise kohustust täita, sest see tähendaks kümnete tuhandete töökohtade kadu metsandussektorist. Indrek Kiisler küsis ministrilt, kas Euroopa Komisjoni ettepanek vähendada 2030. aastaks süsinikdioksiidi heidet võrreldes 1990. aastaga 55 protsenti on ikka täidetav?