Elektri börsihind tõuseb laupäeval 145 eurole

Reedel oli päeva keskmine hind 99,75 eurot megavatt tunni kohta.

Kõige odavam on laupäeval elekter öösel kella ühest kaheni, kui megavatt-tunni hind on 17,27 eurot. Kella kolmest kuueni on megavatt-tunni hind veidi üle 90 euro, seejärel langeb see kella kuue ja seitsme vahel 50 eurole.

Uus järsk tõus tuleb kella kaheksast, kui megavatt-tunni hind tõuseb 134 eurole.

Kõige kõrgem on hind kella kuue ja seitsme vahel õhtul kui päeva tipuhind kerkib 253,76 euroni megavatt-tunni eest.

Möödunud sügisel ja talvel tegi elektri börsihind mitmeid hinnarekordeid. Viimane rekordhind pärineb 7. detsembrist, mil see küündis 469,03 euroni megavatt-tunni kohta. Kõrgeim tunnihinna rekord jäi samuti 7. detsembrile, kui see kerkis hommikul tunniks 1000 euro ja seitsme sendini.