Laupäev on päikeseline, jätkuvalt puhub tugev tuul

Laupäeva öö on vähese ja vahelduva pilvisusega ning enne keskööd on kohati lume- ja lörtsihooge. Loodetuul puhub tugevalt ja enne südaööd on saartel puhanguid kuni 23 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -3, saartel ja läänerannikul 0 kuni +1 kraad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik tuleb enamasti selge ja sajuta. Loodetuul on veel tugev ja ulatub puhanguti 14, rannikul kuni 21 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -3, saartel ja looderannikul kuni +2.

Päeval särab enamasti päike ja pilvisus on hõre, kuid jätkuvalt võimutseb loodetuul, puhudes 5 kuni 11, puhanguti 14, saartel ja rannikul kuni 18 meetrit sekundis, aga pärastlõunal tuul nõrgeneb. Temperatuurid jäävad -2 ja +2 kraadi vahele.

Pühapäev algab sajuta, kuid pärastlõunal jõuab Lääne-Eestisse lörtsi- ja lumesadu, mis vaikselt levib üle mandri.

Esmaspäeval kasvab tuul lausa tormiseks ning väljas tuiskab ja mitmel pool sajab lund või lörtsi, pärast seda ilm rahuneb ja selgineb, kuid annab pilvedele vaba voli juba kolmapäeval. Keskmised kõiguvad üles-alla ja enamasti püsivad alla nulli.