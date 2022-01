Omikroni laine on Suurbritannias ja USA suurlinnades taandumas

Koroonaviiruse omikroni tüvest tingitud nakatumislaine on esimeste märkide järgi taandumas nii Suurbritannias kui USA-s, kinnitades ootusi selle eelmiste viiruse variantidega võrreldes kiirest kulgemisest.

"Arvan, et haiglakoormus hakkab langema kiiremini järgmisest nädalast," ütles East Anglia ülikooli meditsiiniprofessor Paul Hunter ajalehele The Times. Ta lisas, et madala nakatumismäära juurde jõuab Suurbritannia tagasi veebruari keskel.

"Ja loodetavasti, suvi tuleb väga hea," ütles professor.

Birminghami ülikooli mikrobioloogilise geneetika professor Alan McNally ütles ajalehele, et langustrend on selge.

Järsk nakatumiste kasv algas Suurbritannias novembri lõpus.

Ka USA-s, sealhulgas suurlinnades nagu Chicago ja New York, on nakatumiste arv stabiliseerumas, kirjutab The Wall Street Journal.

"Suurlinnades, mida omikron esimestena tabas, näib olevat tegu nakatumiste aeglustumisega," ütles epidemioloog ja St. Louise ülikooli teadlane Enbal Shacham. "Muster on sarnane sellele, mida nägime Lõuna-Aafrikas ja mida me kõik lootsime näha."

New Yorgi nakatumisnumbrid on alla pööranud, ütles kuberner Kathy Hochul reedel pressikonverentsil. "Oleme seda oodanud," lisas ta.