Elektri börsihind langeb pühapäeval saja euro lähedale

Odavaim on elekter öö- ja hommikutundidel kolmest üheksani, kui MWh eest tuleb maksta 87 kuni 90 eurot.

Kalleim on elekter kella 13 ja 14 vahel, kui MWh hind on 140 eurot. Tund varem on MWh hind 131 eurot. Õhtul on elekter kalleim kell 18 ja 19 vahel, mil MWh maksab 125 eurot.

Laupäeval oli päeva keskmine hind 145,19 eurot.