Tallinn soovitab libedate teede puhul helistada mupole

Muutuvate ilmastikuoludega on kõnniteedele tekkinud libe jää, mis on jalakäijatele suur oht. Tallinna linnavalitsus näeb vajadust muuta teede hooldussüsteemi, sest praegune ei taga libedate teede katmist killustikuga.

Päikselised ilmad kutsuvad inimesi õue jalutama, kuid paks jääkiht teedel, kus pole killustikku, ei muuda seda just lihtsaks.

Tallinna abilinnapea Vladimir Sveti sõnul näitab tänavune talv, et praegune teehooldussüsteem ei ole sobilik.

"Kui meil oleks õigus viia läbi riigihanked, millega me ütleks, et selle piirkonna eest vastutab firma A, selle piirkonna eest firma B, kõik ühistud, kõik kinnistuomanikud sõlmiksid just selle firmaga lepingu, siis meil oleks teada, kes vastutab iga tänava hooldamise eest, kelle käest tuleb küsida, miks tänav ei ole kella seitsmeks hommikul hooldatud," lausus Svet.

Seniks soovitab Svet inimestel helistada munitsipaalpolitseile.

"Kui te näete, et kuskil on libe, helistage lühinumbrile 14410. See on munitsipaalpolitsei number. Teavitage sellest, et mõni kõnnitee on ilma killustikuta ja siis munitsipaalpolitsei ametnikud ka nädalavahetusel võtavad kinnistu omanikuga ühendust. Kui see on linna tee, siis nad annavad edasi teate kommunaalteenustele," ütles Svet.

Põhja-Eesti regionaalhaigla erakorralise meditsiini keskuse juhataja Vassili Novaki sõnul on osakonda pöördujaid viimasel nädalal mõnevõrra rohkem, kuid ülekoormust see tekitanud ei ole.

"Umbes pooltel, kes on meie poole pöördunud kukkumise tagajärjel, diagnoositakse luumurd. Ja osa nendest nõuavad lausa operatiivset ravi," ütles Novak.

Novaki sõnul peab vigastada saanud kohale rahu andma, külma peale panema ja valu korral valuvaigistit võtma. Kui vigastus on suurem ja kodused vahendid ei aita, peaks siiski erakorralise meditsiini osakonda pöörduma.