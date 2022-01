Lähipäevad tulevad tugeva tuulega

Öösel Skandinaaviast algav lörtsi- ja vihmasadu jõuab pühapäeva keskpäeva paiku meie saartele. Pärastlõuna on pea kõikjal sajune ning enamasti tuleb kas lörtsi või vihma, kuid sisemaal kohati ka lund.

Öö vastu pühapäeva tuleb üldiselt selge taeva või vähese pilvisusega. Puhub mõõdukas läänekaare tuul ja õhutemperatuur on saartel ja läänerannikul -2 kuni +1, mandri sisealadel aga jahedam, -3 kuni -9 kraadi.

Hommik on enamasti selge ja sajuta ja puhub edelatuul 4 kuni 10, rannikul iiliti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni -7, saartel kuni +1 kraadi.

Päeval hakkab pilvisus tihenema ning saartele jõuab lörtsi- ja vihmasadu, mis laieneb üle mandri ning sisemaal sajab ka lund ja on tuisku. Edelatuul tugevneb järk-järgult 7 kuni 12, puhanguti 15, saartel ja rannikul kuni 20 meetrini sekundis. Päevased temperatuurid on valdavalt plusspoolel.

Uus nädal algab tormiselt ja eriti tugeva tuulega saavad pihta Lääne-Eesti saared. Mitmel pool sajab ka lund ning tuiskab.

Teisipäeva öö on veel tugevate puhangutega, kuid päeval torm vaibub ja ilm on selge, mis on tuleval nädalal ka ainuke sajuta päev. Keskmised langevad vaid teisipäeval madalale, muidu jäävad nulli lähistele.