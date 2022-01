Elektri börsihind püsib esmaspäeval 104 euro juures

Keskmine hind esmaspäeval on 104,68 eurot megavatt-tunni (MWh) eest. Pühapäevane keskmine hind on 104,73

Odavaim on elekter esmaspäeva öösel kella ühest kuni hommikul kella kuueni, jäädes siis 10 kuni 49 euro vahele. 10 eurot MWh eest maksab elekter varasel hommikutunnil kella neljast viieni, tund varem on hind ligi 16 eurot.

Päeval on elekter kalleim kella 14 ja 15 vahel, mil MWh hind on 145 eurot. Õhtul on kalleim elekter kella 18 ja 20 vahel, kui MWh hind jääb 150 euro juurde. Eelneval kahel tunnil on hind 145 eurot.