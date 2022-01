Ansip: valitsus peaks kõiki energiatoetuste ettepanekuid arutama

Kauaaegne peaminister Andrus Ansip (RE) loodab oma sõnul, et valitsus hakkab arutama avalikkusele teadaolevaid plaane toetada kõrgete elektri hindade käes vaevlevaid inimesi.

"Loodan, et valitsus saab lõpuks aru olukorra tõsidusest ja hakkab avalikkusele teadaolevaid ettepanekuid, nimetatagu neid populistlikeks või mitte, kiiresti arutama," ütles Ansip Delfi vahendusel.

Esmaspäeval peaksid valitsuserakonnad tekkinud kommunikatsioonierrorit valitsusnõukogus arutama. Peaminister Kaja Kallase sõnul läks Keskerakond energiaarvete kompenseerimise ettepanekute avalikustamisega üle Reformierakonna pea ning Jüri Ratase sõnul teatas ta ettepanekutest enne avalikustamist Kallasele.

Justiitsminister Maris Lauri ütles Delfile, et talle meeldiks kui suheldaks silmast-silma. "Rääkida asjad selgeks omavahel, siis on ka mõlema osalise tunded vähema riivatud," rääkis Lauri erakondade pingetest. Lauri sõnul ei muuda erakondade omavahelist suhtlemist lihtsamaks see, kui teine osapool läheb avalikkusega otse rääkima.

Lauri sõnul tuleb selgeks rääkida, mis on eesmärgid. "Inimesed laua taha, istume-mõtleme, mis on eesmärgid, mis on soovid," ütles Lauri.