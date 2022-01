Vabatahtlike sõnul võiks Tallinnas olla iga päev tegutsev supiköök

Vabatahtlikud abiorganisatsioonid kinnitavad, et koroonaleviku algusest peale on kasvanud nende inimeste arv, kes vajavad nii toiduabi kui ka supiköögiteenust. Abiorganisatsioonide arvates võiks Tallinnas ühiste jõududega rajada korraliku supiköögi, mis tegutseks iga päev.

Tallinna Keskturu juures seisid supi ootajad pühapäeva hommikul pikas järjekorras, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma olen nüüd töötuks jäänud ja mul on suur pere. Mul on neli poega. Soe ja kuum supp, see on kõige parem meie niiske ja külma talve juures," ütles supile tulnud Oleg.

Pühapäeva hommikul jagavad turu väravas suppi inimesed, kes ise olid aastate eest sõltlased või kandsid karistust kinnipidamisasutustes. Täna ühendab neid kristlik organisatsioon nimega Elav Iisrael. Kanistrites on jagamiseks 60 liitrit suppi ja harva jääb sellest midagi üle. Viimasel ajal on tulnud juurde ka päris uusi inimesi.

"Jah, on ikka näha, et tuleb. On näha, et nad ei ole kodutud. Neil on elamispind, aga nad tulevad ikka võtma suppi kaasa, võtavad suppi kaasa ja jagavad oma muresid," ütles suppi jagav Konstantin.

Keskturu juures käivad kordamööda suppi jagamas ka teised kristlikud organisatsioonid, näiteks Avatud Lootuse Fond.

"Inimesed on hädas ja tõenäoliselt see valu ja raskus on kasvamas. Nii, et on tore, et on selliseid organisatsioone, kes seda abi pakuvad. Tõenäoliselt teevad seda kõik kirikud ja kogudused üle Eesti ja kogudused. Seda abi on võimalik saada, aga kuidagi peab see abi ka laienema ," ütles Avatud Lootuse Fondi juhatuse liige Liis Borissenko.

Ühe võimalusena on Toidupank käinud juba aastate eest välja idee asutada Tallinna sotsiaalse restorani, kus saaksid väga odavalt kõhu täis väiksema sissetulekuga inimesed. Nüüd on neil plaan see idee teoks teha.

"Sellel aastal me näeme, et vajadus kasvab, pensionärid või üksikvanemad või tudengid saavad tervislikku, lihtsat ja tervislikku toitu süüa. Ja see on meie plaan seda teha," ütles Toidupanga juht Oiet Boerefijn.

Toidupangast saab iga nädal abi 14 000 inimest ja tegevjuhi sõnul pole see arv sugugi vähenemas pigem tuleb neid juurde.