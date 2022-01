USA ja Kanada talvetorm jättis tuhanded inimesed elektrita

USA-s ja Kanadas märatsenud talvetorm, millega kaasnes ka tugev tuisk, jättis ligi 145 000 inimest elektrita. USA Virginia, Georgia ning Põhja- ja Lõuna-Carolina osariigis on välja kuulutatud hädaolukord. USA riikliku ilmateenistuse teatel on piirkonnas oodata veelgi tugevaid lumesadusid.

"See on siiski väga kole torm, mis osariigi põhjaosa on tabanud," kommenteeris Lõuna-Carolina kuberner Henry McMaster ja soovitas inimestel suurtest teedest eemale hoida.

Kuberneri sõnul on hea, et torm tabas osariiki nädalavahetusel ja esmaspäeval, mil osariigis on riigipüha. Seetõttu on inimeste hulk, kes tingimata peavad väljas liikuma, üpris väike.

Mõnel pool on maha sadanud rohkem kui 30 sentimeetrit lund. Politseile on teatatud sadadest liiklusõnnetustest.

USA ja Kanada lennuväljadelt on tühistatud üle 3000 lennu. New Yorgi linnas ja Connecticuti osariigis on seesama torm aga kaasa toonud üleujutused.