Austraalia ja Uus-Meremaa abistavad hiidlainest räsitud Tongat

"Tongaga on võimatu ühendust saada, ilmselt on katkenud ookeanialune sidekaabel," selgitab Marise Payne. Payne sõnul on aga ilmselge, et Tonga katastroofijärgne abivajadus on suur. Seega alustatakse abisaadetistega kohe, kui Austraalia ja Uus-Meremaa kaitsejõudude analüüs on läbi vaadatatud.

Ka Uus-Meremaa peaministri Jacinda Arderni sõnul alustatakse abisaadetistega võimalikult kähku. Arderni sõnul on kõige tähtsam, et abilaevade pardal oleks ikkagi kõik vajalik, mida tsunamis kannatada saanud saareriigis tarvis läheb.

Side katkemise tõttu Tongaga pole mingeid andmeid ka hukkunute ja vigastatute kohta. Satelliidifotodelt nähtavate purustuste ulatust vaadeldes võib oletada, et nii surmasaanuid, kui ka vigastatuid ilmselt on. Esmane abi tahetakse Tongale toimetada transpordilennukitega, neile järgnevad abilaevad juba põhjalikumate saadetistega.