Kaitseministeerium lubab vajadusel liitlastele kasarmuid juurde ehitada

Riigi kaitseinvesteeringute keskuse taristuosakonna juhataja Heilika Reinvart ütleb, et kasarmuid ehitatakse täpselt nii palju kui sõduritel vaja on. Tühjade hoonete püstitamine oleks maksumaksja raha raiskamine.

"Kindlasti meil ei ole mitte ühtegi tühja ruumi, veel vähem tühje hooneid. Me monitoorime ja auditeerime oma kinnisvara seisu jooksvalt. Meil on teada täpselt funktsiooniti, mis on kasutuse protsendid. Loomulikult me ei tee midagi igaks juhuks kuhugi seisma, ootele," rääkis Reinvart.

Kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm selgitab, et kui NATO idatiivale vägesid juurde toob, ei pruugi see tähendada sõdurisaapaid Eestis. Sõjalise efektiivsuse mõttes võib olla mõistlikum mõne üksuse paigutamine näiteks Rumeeniasse.

"Meie loomulikult vaatame asja meie nurga alt. Näeme selgelt, et Balti regioon on heidutuse mõttes koht, mida on vaja tugevdada. Siin on väga selged plaanid välja mõeldud, kuidas seda vajadusel teha," selgitas kantsler.

Salm viitab NATO kiirreageerimisüksustele. Ligikaudu 5000 sõduriga üksuse vastuvõtmiseks on kõik ettevalmistused tehtud.

"Meil on selleks tarbeks tehtud Tapale liitlaste vastuvõtmise ala, kus on kogu see varustus, relvastus võimalik lahti laduda ja üksustele anda. Et üksused saaksid sealt juba paiknemisaladele liikuda," rääkis Salm.

Kantsleri kinnitusel ükski sõdur puu alla ei jää. Kui ka kasarmutes ruumi ei leia, on olemas asenduseks konteinerid või telgid.

"Kui liitlased peaksid otsustama sõjalise tugevduse eesmärgil siia regiooni siirduda, siis nad ei tulegi siia kasarmusse magama," tõdes Salm.

Samas tunnistab ta, et kui alaliselt siin paiknevate üksuste hulk suureneb, peame kasarmuid juurde rajama.

"Kui praegune Briti lahingugrupp siia toodi, siis 2016. aasta hilissuvel tehti otsus ning 2017. aasta aprillis olid liitlased siin. Selle aja jooksul õnnestus meil see taristu rajada. Kiire ja tähelepanuväärne ajalooline saavutus. Ma ei kahtle hetkekski, et me suudame seda samas ajaraamis teha, kui vajadus peaks lähiajal kerkima," rääkis kaitseministeeriumi kantsler.