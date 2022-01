Austria võib esimesena EL-is teha vaktsineerimise kohustuslikuks

Valitsus on töötanud välja detailse plaani, keda ja kuidas kohustuslik vaktsineerimine puudutab. Ehkki varem räägiti, et kohustus algab 14. eluaastast, on praeguses eelnõus siiski öeldud, et vaktsineerimiskohustus hakkab kehtima 18-aastastel ja vanematel.

Ka mitmetes muudes punktides on eelnõu kriitikutele vastu tulnud.

Erand tehakse rasedatele ning neile, kel on meditsiinilised vastunäidustused.

Seaduse täitmist hakatakse esialgu kontrollima liiklus- ja piletikontrolli raames.

Ehkki erandite sisseviimine vaktsineerimisregistrisse jõuab valmis alles aprilli alguseks, tahab valitsus kehtestada seni väljakuulutatud ajaplaani ning kehtestada kohustuse veebruari algusest.

Kuni märtsi keskpaigani kehtib üleminekuperiood, mille jooksul vaktsiinist keeldujaid karistama ei hakata. Seejärel aga rakendatakse trahvisüsteemi, kus keeldujale võib määrata kuni 3600 euroni ulatuva trahvi. Seaduseelnõus välistatakse kinnipidamine või vanglakaristus.

Eelnõud tutvustas ajakirjanikele liidukantsler Karl Nehammer koos Euroopa asjade - ja sotsiaalministriga. Kantsler loodab, et seaduse poolt hääletavad lisaks valitsusparteidele ka opositsioonipoliitikud.

Esialgu tundub kindel, et oma poolthääle annavad neljapäeval sotsiaaldemokraadid. Ka liberaalide hoiak on positiivne pärast seda kui vanusepiir tõsteti 18 eluaastale. Parempopulistid jäävad aga vaktsineerimise vastasteks.

Seaduse vastased leiavad, et vaktsineerimine ei peata viiruse levikut.

Samuti on viroloogid öelnud, et inimesi tuleks vaktsineerida ka mitme muu haiguse eest ning seega annab vaid ühe vaktsiini kohustuslikuks muutmine vale signaali.

Kantsleri sõnul ei ole aga tegemist vaktsineeritute sõjaga vaktsineerimatute vastu, eesmärk on selles, et ühiskond tervikuna saaks taas vabana elada.

Austria tänavatel on toimunud rohked protestiaktsioonid vaktsineerimiskohustuse vastu. Nädalavahetusel kogunesid Viinis tänavaile kümned tuhanded protestijad.

Politsei vahistas inimesi, kes ei kandnud maske või tegid natsitervitust.

Kui Austria parlament neljapäeval eelnõu heaks kiidab, saab Austriast esimene Euroopa riik, kes üldise vaktsineerimiskohustuse sisse viib.