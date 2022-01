Ukraina ekspresident naaseb kodumaale

Ukraina ekspresident Petro Porošenko kavatseb esmaspäeval kodumaale naasta, hoolimata tema vastu seal esitatud reetmissüüdistusest. Porošenko naasmine seab raskesse olukorda praeguse presidendi Volodõmõr Zelenski valitsuse. Kriitikute sõnul on Porošenko naasmiseks valinud vale aja ja peaks ootama, kuni pinged Venemaa piiril leevenevad.

Porošenko sõnul on ta kindel, et kodumaale jõudmisel teda vangi ei panda. "Ma tulen kodumaale Ukraina eest võitlema, mitte praeguse presidendiga kaklema," ütles Porošenko

Lääne diplomaadid on Porošenko naasmisega seoses kutsunud Ukrainat üles poliitilist ühtsust säilitama. Riigireetmises süüdistatakse ekspresidenti seepärast, et süüdistuse kohaselt olevat ta 2014-2915 ebaseaduslikest söekaevandustest saadud rahaga rahastanud Donbassi "rahvavabariikide" separatistlikke võitlejaid. Porošenko mõttekaaslaste hinnangul on süüdistus praeguse presidendi väljamõeldis poliitilise opositsiooni vaigistamiseks.

Zelenski administratsioon on ennast Porošenko juurdlusest distantseerinud, kinnitades, et õigussüsteem on sõltumatu, mistõttu ei pea president seal esilekerkivatesse teemadesse sekkuma. Zelenski sõnul peab Porošenko end seadusest kõrgemal seisvaks.

Zelenski administratsiooniülem Andri Jermak kinnitas, et Zelenski ei käitu nagu varasem president Viktor Janukovõtš, kes oma rivaali Julia Tõmošenko vangi lasi panna.

Venemaa-Ukraina piirialadel on ootel kümneid tuhandeid Vene sõdureid. Katsed Lääneriikide ja NATO ning Venemaa vahel peetavate kõnelustega piiripingeid leevendada, on seni luhtunud.