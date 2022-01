Suti kinnitusel jõuab koalitsioon energiatoetuste osas kokkuleppele

"Ma arvan, et koalitsiooninõukogu täna ka lahendused toob," ütes Sutt esmaspäeval "Vikerhommikus".

Küsimusele koalitsiooni tervisest viitas Sutt, et ehkki levib jutte justkui peetakse kõnelusi uue koalitsiooni loomiseks, jätkab tema koostööd keskerakondlastest ministritega.

"Suhtlesin nädalavahetusel päris aktiivselt (keskerakondlasest majandusministri) Taavi Aasaga, et rääkida eramute ja korterelamute renoveerimise ja päikesepaneelide paigaldamise toetusmeetmetest, (keskerakondlasest siseministri) Kristian Jaaniga suhtlesin nädalavahetusel samuti , seda tööjõu seaduse teemadel," rääkis Sutt.

"Ootame ilusti koalitsiooninõukogu ära. Ja nii nagu ma ütlesin, et me täna ka nende kokkulepeteni jõuame, sest kogu selles Covidi, energia- ja julgeolekukriisi teemal vajab Eesti stabiilsust ja see on ka meie valitsuse eesmärk," rõhutas minister.

Suti kinnitusel vaatab koalitsioon esmaspäeval kõiki ettepanekuid abiprogrammide käivitamiseks, kaasa arvatud Keskerakonna esitatud ideed. "Vaatame otsa kõikidele programmidele, mis on tehtud. Ma arvan, et ühtegi ettepanekut ei peaks lihtsalt selle pärast kõrvale jätma, et ta tundub esmapilgul mittesobiv," märkis minister.

Valitsusliitu kuuluvad Reformierakond ja Keskerakond hakkavad esmaspäeval leevendust otsima kõrgetele energiahindadele, mille kompenseerimise erinevad ettepanekud on valitsusparteide vahel pingeid tekitanud. Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles, et koalitsiooninõukogus arutatakse lisaks võimuerakondade ettepanekutele ka opositsiooni ideid.