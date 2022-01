Ekspresident Porošenko jäi kodumaale naastes passist ilma

Porošenko süüdistas piirikontrollis piirivalvureid, et nad võtsid ära tema passi.

Hiljem kohtus ekspresident väljaspool lennujaama oma poolehoidjatega.

Kriitikute sõnul on Porošenko naasmiseks valinud vale aja ja peaks ootama, kuni pinged Venemaa piiril leevenevad.

Venemaa-Ukraina piirialadel on ootel kümneid tuhandeid Vene sõdureid. Katsed Lääneriikide ja NATO ning Venemaa vahel peetavate kõnelustega piiripingeid leevendada, on seni luhtunud.

Porošenko sõnul on ta kindel, et kodumaale jõudmisel teda vangi ei panda.

Porošenko naasmine seab raskesse olukorda praeguse presidendi Vladimir Zelenski valitsuse.

Zelenski administratsioon on ennast Porošenko juurdlusest distantseerinud, kinnitades, et õigussüsteem on sõltumatu, mistõttu ei pea president seal esilekerkivatesse teemadesse sekkuma. Zelenski sõnul peab Porošenko end seadusest kõrgemal seisvaks.