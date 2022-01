Norras tekitab erimeelsusi Stoltenbergi kandideerimine keskpanga juhiks

Stoltenberg on Norra endine peaminister, teda peetakse favoriidiks Norra keskpanga juhi ametikohale. Keskpanga juht korraldab ka järelevalvet Norra 1,4 triljoni suuruse riikliku naftafondi üle, vahendas Financial Times.

Stoltenberg teatas oma kandideerimisest detsembris. Norra parlamendis kasvab aga vastuseis Stoltenbergi suhtes. Hiljuti osales Stoltenberg õhtusöögil, kus osalesid ka peaminister Jonas Gahr Store ja naftafondi juht Nicolai Tangen.

"Oleme väike riik, kus kõige olulisematel kohtadel on väike grupp inimesi, kes pärinevad Norra eliidist. Ma ei usu, et see näeks hea välja mõnes teises riigis, ma leian, et see ei näeks hea välja ka Norras," ütles koalitsiooni parlamendisaadik Kari Elisabeth Kaski ajalehele Financial Times.

Norra suurima opositsioonipartei asejuhi Tina Bru sõnul võib Stoltenbergi ametisse nimetamine kahjustada usaldust poliitilise süsteemi vastu.

"Me ei saa lubada, et seatakse ohtu sellise olulise institutsiooni nagu Norra keskpank usaldus ja sõltumatus," ütles Bru.

Norra keskpanga praegune juht Oystein Olsen lahkub ametist veebruaris. Stoltenberg lubas NATO peasekretäriks jääda oma ametiaja lõpuni. See saab läbi septembris.

Stoltenbergi peamine konkurent keskpanga juhi kohale on Ida Wolden Bache. Bache on praegu keskpanga asejuht.

Opositsioonis oleva erakonna Progress juht Sylvi Listhaug leiab samuti, et Stoltenbergi ametisse nimetamine ohustab keskpanga sõltumatust.

Norra keskpanga juhi nimetab ametisse riigi rahandusminister. Seetõttu on opositsioonil protsessis väike mõju. Siiski hoiatas Kaski, et valitsus peab kuulama opositsiooni argumente.

"On tark, kui valitsus kuulab opositsiooni häid argumente. Kui teil on selles rollis sellise poliitilise pagasiga inimene, siis võib see olla probleem," ütles Kaski.