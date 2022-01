Rahanduskomisjon toetas hoiuste hüvitamise piiri tõstmist

Kehtivas seaduses on Tagatisfondi poolt üldine hüvitamise määr iga hoiustaja kohta ühes pangas kuni 100 000 eurot. Lisaks peab olema tagatud täiendavalt 70 000 euro ulatuses rahalisi vahendeid kui isik on müünud eluasemega seotud kinnisvara ja see raha on tema kontole hiljaaegu laekunud. Maksimaalne hoiuste hüvitamise määr on kehtiva seaduse järgi 170 000 eurot.

Vastavalt Euroopa Komisjoni selgitusele tuleb aga Euroopa Liidu õiguse kohaselt täiendav tagatis ette näha ka muude sotsiaalsete sündmuste puhul, näiteks kui kontole laekub summasid seoses koondamisega või kindlustushüvitiste tõttu, teatas rahanduskomisjon esmaspäeval.

Eelnõuga suureneks seetõttu täiendava hüvitise piirmäär 70 000 eurolt 100 000 eurole, et see kataks ka muude sotsiaalsete sündmuste tõttu laekunud raha. Seega on kogu hüvitamise maksimaalne määr edaspidi 200 000 eurot (100 000 + 100 000 eurot).