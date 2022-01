Eesti poliitikud jäävad Pekingi olümpialt eemale

"Välisministeeriumil ei ole teada, et keegi Eesti valitsusliikmetest kavatseks Pekingi olümpial osaleda," ütles ministeeriumi pressiesindaja Kristina Ots esmaspäeval ERR-ile.

"Peaminister Pekingisse ei lähe ning jätkuvalt ei ole teada, et ka mõni teine valitsusliige olümpiamängudele läheks," ütles ka valitsuse pressiesindaja Sten Otsmaa.

Ka kultuuriministeeriumi avalike suhete juht Meelis Kompus kinnitas, et ei kultuuriminister Tiit Terik ega ka spordi asekantsler Tarvi Pürn Hiinasse ei sõida.

Presidendi kantselei pressiesindaja Mariann Sudakov viitas esmaspäeval ERR-iga vesteldes juba detsembris edastatud sõnumile, et Alar Karis Hiinasse ei sõida.

Mitmed lääneriigid on juba teatanud, et ei saada protestiks Hiinas toimuvate inimõigusrikkumiste tõttu Pekingis olümpiale oma poliitilisi liidreid.

Reedel teatasid Taani ja Holland, et ühinevad Pekingi taliolümpiamängude diplomaatilise boikotiga. USA algatatud boikotiga protestiks inimõiguste rikkumise vastu kompartei juhitud Hiinas on seni ühinenud Austraalia, Suurbritannia, Kanada ja Jaapan. Teadaolevalt ei saada oma esindajaid Pekingisse ka Leedu, mille suhted Hiinaga on muudel põhjustel teravnenud.

Väljaanne EurActiv.com kirjutas esmaspäeval, et Euroopa Liidu praegune eesistujariik Prantsusmaa on soovinud jõuda EL-i ühispositsioonile Pekingisse mineku suhtes, kuid seni pole see õnnestunud. Eelmisel nädalal kohtusid Prantsuse sadamalinnas Brestis EL-i välisministrid mitteametlikult, mis tähendab, et sellel ametlikke otsuseid vastu ei võetud.

Pekingi taliolümpiamängud kestavad 4. veebruarist 20. veebruarini.