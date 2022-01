Libedate tänavate tõttu prügi viimata jätnud ettevõte nõudis tühisõiduraha elanikelt

Kuigi tänavate teehooldus on linna kohustus, jättis linna tellitud jäätmevedaja teede libedusele viidates elanike prügi viimata ning nõudis lisasõidu eest viiendiku võrra kõrgemat hinda. Linn kinnitab, et selleks prügivedajal alus puudub.

Paljud Nõmme elanikud said reedel Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse AS-ilt (TJT), kes linnaosas prügivedu korraldab, teate, et tänava libeduse tõttu jäi nende konteiner tühjendamata. Lahkelt pakkusid nad aga välja graafikuvälise lisasõidu selleks reedeks, mille eest küsisid elanikelt 20 protsenti kõrgemat veotasu.

Aadressid, kust prügi vedamata jäi, asuvad Tungla ja Sõbra tänaval. Oma väite tõestuseks pani TJT elanikele kaasa ka fotod libedast tänavast. Elanikke pahandas see kiri väga.

"Prügiveo ärajäämise põhjuseks Tungla tänaval on toodud libe tee. Kirjaga kaasas olnud pildilt on näha, et mõne koha pealt on isegi asfalt väljas. Tee on tõesti kohati libe, aga jõudsin ise mööda seda teed kõndides ilusti koju.

Võrdluseks: mõnel aastal on terve tänav olnud tõeline liuväli ja minu ema väitel pole alates 1966. aastast kunagi prügivedu libeduse tõttu ära jäänud," täheldab teenusest ilma jäänud Ülle.

Iseäranis põhjustas nõmmekates arusaamatust, miks peavad tühisõidu ja graafikuvälise krõbedama hinnaga lisaveo nemad kinni maksma, ehkki linnatänavate hoolduse eest peab vastutama linn, kes selleks omakorda hooldusettevõtted on palganud.

Nõmme linnaosavanema Lauri Paeveereni on elanike nördimus juba jõudnud ning tema seisukoht on, et prügifirma ei tohiks tänavate libeduse tõttu ära jäänud prügiveo kulu elanikelt sisse kasseerida.

"Nõmme linnaosa valitsuse seisukoht on, et linnale kuuluvatel tänavatel parkivate sõidukite, ladustatud lumevallide või libedate teeolude eest elanikud vastutust ei kanna. Eramute omanike ja korteriühistute kohustus ei ole tagada linnatänavate hooldust ning liikluskorraldust. Elanikud ei pea pidevalt käima ka vastavaid olusid enda kinnistu piiril kontrollimas ning sellest jäätmevedajat teavitama. Tühisõiduarve võib elanikule edastada sel juhul, kui tühjendamist takistav asjaolu esineb konkreetselt tema kinnistul. Seetõttu ei pea me esitatud tühisõiduarveid põhjendatuks. Vastava seisukohaga ettepaneku oleme esitanud ka Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS-le," ütleb Paeveer ERR-ile.

Tallinna ettevõtlusteenistuse ringmajanduse osakonna juhataja Lüüli Junti kinnitab, et prügivedajal pole õigust arveid elanikele esitada.

"Tallinna jäätmehoolduseeskiri sätestab, et kui jäätmevedaja ei pääse jäätmemahutit tühjendama põhjusel, et linnale kuuluva juurdepääsutee seisukord ei vasta heakorraeeskirjale või on tänav ajutiselt suletud, peab jäätmevedaja teavitama sellest linnaosa valitsust või helistama abitelefonil 14410. Sellise takistuse esinemisel ei ole jäätmevedajal ega linnal õigust rakendada jäätmevaldajale tasu tühisõidu eest või muid lisatasusid. Jäätmevedu peab toimuma esimesel võimalusel pärast takistuse äralangemist ja kokkuleppel jäätmevaldajaga," ütleb Junti. "Seega on linn kindlal seisukohal, et kui tühisõit on põhjustatud ilmastikuoludest, parkimisest või tänava sulgemisest (remondi- või teetööd), ei saa jäätmevedaja esitada jäätmevaldajale tühisõiduarvet ega nõuda ületäitunud mahuti tühjendamise eest kõrgemat tasu."

Ta lisab, et kõrgemat tasu ei saa sel juhul nõuda ka ületäitunud prügimahuti tühjendamise eest.

Junti sõnul on ringmajanduse osakond TJT-d sellest teavitanud.

"Saime juba ka vastuse, et TJT tühistab 20-prosendilised lisatasunõuded Nõmme elanikelt," ütleb Junti.

Nõmme pole ainus linnaosa, kus on esinenud tõrkeid linnatänavate korrasoleku ja prügikonteinerite tühjendamise vahel. Junti sõnul on paar sarnast juhtumit esinenud ka Kesklinna linnaosas. Ning tänavu pole selleks samuti esimene kord.

Selliste olukordade lahendamine on mõnevõrra komplitseeritud, sest vastutus jaguneb mitme ameti vahel. Tänavate korrasolek on Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti ning linnaosavalitsuste vastutusalas. Jäätmeveo sujuva toimimise vastutus on aga Tallinna strateegiakeskusel.

"Eesti ilmastikuolud on ka varasematel talvedel põhjustanud olukordi, kus lumerohkus ja libedus raskendab jäätmete äravedu. Kuid sel juhul peavad linn ja jäätmevedaja käituma paindlikult ning lahendama probleemi esimesel võimalusel ja sellest ka elanikele operatiivselt teada andma. Linna selge seisukoht on, et sel juhul on tegemist erakorralise olukorraga, mille puhul elanikelt mingit lisatasu küsida ei tohi," toonitab Junti, paludes vabandust elanikelt, kelle vererõhku jäätmevedaja omavoli on kergitanud.

Nõmme kavatseb uue hanke teisiti sõnastada

Lauri Paeveer ütleb, et ega Nõmme linnaosa oma tänavate teehooldusega praegu rahul ei ole.

"Nõmme teede ja tänavate hooldamisel lähtutakse majandus- ja taristuministri määrusest "Tee seisundinõuded". Antud määruse nõuetest lähtumine ei taga minu hinnangul Nõmme kõrvaltänavatel piisavalt head tulemust. Seetõttu olen otsustanud, et hooldus tuleb ümber korraldada. Käesoleva hanke periood lõpeb kevadel ning uue lepingu sõlmimise vajadus annab selleks ka hea võimaluse. Teede hooldamist tuleb saju korral alustada ajaliselt varem ning pärast väiksema lumekihi mahasadamist. Parema tulemuse saavutamiseks on vaja kaasata ka rohkem tehnikaühikuid," põhjendab Paeveer.

Ta lisas, et libeduse tõttu on TJT ka varem tühisõitude eest arveid esitanud ning ka siis on linnaosa lasknud neid tühistada.

Linnaosa ootab TJT-lt täpsemat infot, palju reedel konteinereid tühjendamata jäi. Esmase info põhjal jättis TJT käimata viiel aadressil Sõbra tänaval ning 11 aadressil Tungla tänaval, viitega tänava libedusele. Ettevõte teavitas sellest reedel ka linnaosavalitsust.

"Reageerisime sellele teatele koheselt ning hooldaja tehnika liikus olukorda lahendama," lisas Paeveer. "Elanike mure jõudis ka meieni ja just praegu tegeleme selle lahendamisega."

Kogu nädalavahetuse lasi Nõmme linnaosavalitsus teha linnaosa kõrvaltänavatel libedusetõrjet mehaanilise karestamise teel.

ERR küsis kommentaari ka TJT-lt, ent ettevõte jättis päringule ka meeldetuletuse peale vastamata.