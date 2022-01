FT: Netanyahu võib sõlmida prokuratuuriga kokkuleppe ja lahkuda poliitikast

Iisraeli endine peaminister Benjamin Netanyahu tahab allikate teatel jõuda oma korruptsioonisüüdistuses prokuratuuriga kokkuleppele. See võimaldaks tal vanglakaristuse vahetada üldkasuliku töö vastu, kuid Netanyahu peab siis ka poliitikast lahkuma seitsmeks aastaks.

Kokkuleppe üksikasjad pole veel avalikud. Asjaga kursis olevate inimeste sõnul on kõnelused siiski piisavalt arenenud, et kõneluste edasiliikumiseks peavad Netanyahu advokaadid ja prokuratuur vahetama omavahel kirjalike tekste, vahendas Financial Times.

Justiitsministeeriumi pressiesindaja keeldus kommentaaridest. Kommentaaride taotlustele ei vastanud ka Netanyahu advokaat.

Kokkuleppe kohaselt peaks Netanyahu vanglasse mineku asemel tegema üldkasulikku tööd. Tehingu raames peab endine peaminister end süüdi tunnistama moraalses alatuses, millega kaasneb seitsmeaastane keeld osaleda poliitikas, ütlesid asjaga kursis inimesed ajalehele Financial Times.

Läbirääkimised tuleb lõpule viia järgmise kahe nädala jooksul. Siis lahkub ametist peaprokurör Avichai Mandelblit. Netanyahut süüdistatakse altkäemaksu andmises, pettuses ja usalduse rikkumises.

Netanyahu kohtuprotsess on muutnud Iisraeli parempoolset poliitilist maastiku. Tema endised koalitsioonipartnerid keeldusid Netanyahut edasi toetamast. Seetõttu ei suutnud Netanyahu suvel moodustada ka uut valitsust.

Netanyahu on siiski endiselt populaarne poliitik. Tema kodupartei Likud on riigis juhtiv opositsioonipartei.

Netanyahu juhtis Iisraeli 12 aastat järjest, millele eelnes varasem kolm aastat kestnud ametiaeg. Ta on Iisraeli ajaloo pikima ametiajaga peaminister.

Netanyahu püsis ametis ka siis, kui ta kaevati kohtusse pettuse, altkäemaksu ja usalduse kuritarvitamise pärast. Ta eitab süüd ning väidab, et see on vasakpoolsete vandenõu tema vastu.