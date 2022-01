Viimase kahe nädala jooksul on mitu Tallinn-Tartu rongi hilinenud või sootuks asendatud bussidega. Eesti Raudtee rajatiste ehitusosakonna juhataja Kertu Arumetsa tunnistab, et põhjuseks on kaks erinevat taristuriket. Rong jõuab Tartusse 30 sekundit aeglasemalt, sest vana ja uue raudtee ühenduskohas on vajum.