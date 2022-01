Taanis kaotati osa piiranguid vaatamata nakatunute arvu rekordile

Taani teatas esmaspäeval 28 780 uuest nakatunust viimase ööpäeva jooksul ning haiglaravi vajajate arv kasvas 802-ni, mis on tänavune rekord, vahendas Reuters.

Taani terviseamet on aga jaanuaris öelnud, et praeguseks valdavalt leviv omikroni tüvi on arvatust leebema haiguskuluga ning haiglaravi vajajatest on pea kolmandik sattunud sinna algul mitte Covidi pärast.

Terviseameti sõnade kinnituseks on langenud Taanis intensiivravi vajavate koroonanakatunute arv, mis on praegu 52.

Piirangute leevendamise otsustas Taani parlament eelmisel nädalal. Esmaspäeval avasid uksed teatrid, kinod, muuseumid, lõbustuspargid ja botaanikaaiad. Samuti lubatakse spordivõistlustele piiratud arv pealtvaatajaid.

Piirangute leevendamise taga on ka kõrge vaktsineerituse tase: 80 protsenti Taani elanikkonnast on saanud kaks vaktsiinidoosi ning üle poole elanikest on saanud ka tõhustusdoosi.