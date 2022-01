Hiina majanduskasv aeglustus eelmise aasta lõpus järsult

Eelmist aastat tugevalt alustanud Hiina majandus kasvas mullu viimases kvartalis aastaga vaid neli protsenti. See oli analüütikute ootusest parem, kuid eelnenud kvartaliga võrreldes siiski märksa kehvem tulemus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Teise nõrkuse märgina langes jaemüügi kasv detsembris 1,7 protsendini. Analüütikute hinnangul seisab koroonaviiruse omikroni tüve leviku mõju majanduskasvu numbritele veel ees.

"Tuleb kainelt teadvustada, et praegune surve Hiina majandusele on endiselt suhteliselt suur ning elanike tööhõive ja sissetulekute kasv on piiratud. Tulude jaotumise lõhe linna- ja maapiirkondade, regioonide ja erinevate rühmade vahel vähenes eelmisel aastal, kuid üldine lõhe on endiselt olemas. Mõnes aspektis on see üsna suur," lausus Hiina statistikabüroo juht Ning Jizhe.