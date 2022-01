Teisipäeval ja kolmapäeval peab torm pausi

Teisipäeva öö on Eestis selge või vähese pilvisusega ja sajuta, saartel on pilvisem, kohati sajab lund ja tuiskab. Puhub loode- ja põhjatuul 7 kuni 12, puhanguti 18, saartel ja rannikul kuni 23 meetrit sekundis, pärast keskööd tuul nõrgeneb veidi. Külma on 2 kuni 7 kraadi, saarte rannikul on kraad sooja.

Hommik on üsna selge. Loodetuul ulatub 5 kuni 12, rannikul iiliti 16 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on -7 kraadist sisemaal +1 kraadini saarte rannikul.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Puhub loodetuul 5 kuni 11, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis, pärastlõunal nõrgeneb ja pöördub läänekaarde. Külma on 1 kraadist 6 kraadini, saarte rannikul on sooja kuni 2 kraadi.

Kolmapäeval jõuab Eestisse veidi niiskem ja soojem õhk ning olulist sadu pole. Õhutemperatuur tõuseb päeval plusspoolele ning teedel suureneb jäiteoht.

Neljapäev on sajune ja uue tormiga, mis toob siia külma õhu. Öösel sajab vihma ja lörtsi, päeval asendub sadu ka lumega. Tuuleiile on oodata praeguse seisuga 20, rannikul kuni 25 meetrit sekundis. Öised plusskraadid asenduvad hommikuks mitmel pool miinustega, õhtul kõikjal miinustega. Teedel on suur libedus.

Reede tuleb lumehoogude, tugevana püsiva tuulega ning külmeneva õhuga.

Laupäeval sadu harveneb, tuul nõrgeneb ja õhk läheb veel külmemaks.