Saksamaa välisminister Annalena Baerbock on visiidil Moskvas

Saksamaa välisminister Annalena Baerbock on teisipäeval tutvumisvisiidil Moskvas, kus kohtub Venemaa välisministri Sergei Lavroviga.

Saksamaa välisministeeriumi teatel on Baerbocki visiidi eesmärk näidata, et Saksamaa uus valitsus tahab põhjalikke ja stabiilseid suhteid Venemaaga.

Vastuoluliste teemade kõrval arutavad välisministrid ka teistel teemadel nagu teadus, kaubandus, taastuvenergia ja kliimamuutuse vastane võitlus.

Üks kohtumise teemasid on gaasitoru Nord Stream 2 (NS2) tulevik. Baerbock ütles esmaspäeval Kiievis, et praegu ei saa gaasitoru tööle hakata, sest see ei järgi Euroopa energiaseadustikku.

Venemaa välisministeerium kutsus esmaspäeval Saksamaad ja Euroopa Liitu mitte venitama gaasitoru NS2 sertifitseerimist. "Protseduuri ei peaks kunstlikult pikendama ja politiseerima Saksamaa regulaatorite ja Euroopa Komisjoni poolt," teatas Venemaa välisministeerium oma avalduses.

Enne Moskva visiiti oli Saksamaa välisminister Kiievis, kus kohtus Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba ja president Volodõmõr Zelenskiga.

Annalena Baerbock avaldas Kulebaga kohtumise järel toimunud pressikonverentsil lootust, et pinged Venemaaga Ukraina pärast lahendatakse diplomaatiaga, kuid ta hoiatas, et Moskva kannatab poliitiliselt, majanduslikult ja strateegiliselt, kui ründab Ukrainat.

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba tänas Saksamaad toetuse eest. Kuleba lisas, et Kiiev ja Berliin soovivad ühiselt taaselustada Normandia formaadi kõnelusi. Normandia kõneluste eesmärk on sõja lõpetamine Ukraina idaosas, kõneluste osalised on Ukraina, Venemaa, Prantsusmaa ja Saksamaa.

Diplomaatia olulisust rõhutas esmaspäeval ka Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz, kes oli visiidil Madriidis. Scholz rõhutas, et sõjalise interventsiooni vältimiseks tuleb teha kõik, mis võimalik.

Teisipäeval saabusid Valgevenesse Venemaa sõjalised üksused, mis Minski teatel osalevad järgmisel kuul toimuvatel ühisõppustel.