Norras algab kohtuistung Anders Breiviku üle

Norra kohus hakkab sel nädalal kuulama massimõrvar Anders Behring Breiviku taotlust saada vanglast ettenähtust varem välja.

Paremäärmuslane Breivik tappis 2011. aasta 22. juulil 77 inimest. Kõigepealt korraldas ta autopommiplahvatuse pealinnas Oslos, kus hukkus kaheksa inimest. Seejärel tappis ta Tööpartei noortelaagris Utoya saarel 69 inimest.

Anders Breivikut, kes nüüd kannab nime Fjotolf Hansen, karistati maksimaalse ehk 21 aastase vangistusega. Seda saab lõputult pikendada, kui kohus leiab ta olevat ühiskonnale ohuks.

"Meie seisukoht on, et on vajalik jätkata vangistusega, et kaitsta ühiskonda," ütles prokurör Hulda Karlsdottir uudisteagentuurile Reuters.

Kohtuistung toimub Skienis, kus Breivik oma karistust kannab. Istung kestab neli päeva Skieni vangla ruumides. Otsust on oodata paari nädala jooksul.

Kui tema palve tingimisi vabastada tagasi lükatakse, siis saab ta aasta pärast taotleda uut istungit, selgitas Karlsdottir.

Professor Berit Johnsen ütles, et Breivik ei pea midagi tõestama. Istungil on peamine roll prokuröril, kelle ülesanne on tõestada Breiviku kinnipidamise vajalikkust ja ühiskonnale ohtlikkust.

Ohvrite esindaja Lisbeth Kristine Royneland avaldas kartust, et Breivik kasutab võimalust oma sõnumi levitamiseks ja poolehoidjate õhutamiseks. Ta lisas, et istungiga kaasneb risk, et paljud inimesed kogevad uuesti traumat ning mingit rahu temast ei saa.