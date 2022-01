Nafta hind on viimase seitsme aasta kõrgeimal tasemel

Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind tõusis viimase kahe nädalal jooksul enam kui 10 protsendi võrra, jõudes 86,71 dollarini barreli kohta. See on kõrgeim hind alates 2014. aastast. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on viimase kahe nädala jooksul tõusnud umbes 12 protsendi võrra, vahendas Financial Times.

Mõned analüütikud eeldavad, et nafta hind ületab sel aastal 100 dollari piiri.

"Praegu on naftaturul ohtlik aeg. Oleme punases tsoonis, kus president Joe Biden valmistub OPEC-ilt küsima rohkem barreleid," ütles finantsfirma RBC Capital Markets analüütik Helima Croft.

Venemaa ja OPEC-i liikmed sõlmisid eelmise aasta alguses pikaajalise kokkuleppe. Leppe kohaselt suurendavad OPEC+ riigid alates augustist naftatootmist 400 000 barreli võrra päevas iga kuu alates augustist. Selle eesmärk on saavutada naftatootmisel pandeemiaeelne tase.

Nafta hind oli 2021. aastal volatiilne. USA teatas novembris, et kõrgete bensiinihindade tõttu tuleb kasutusele võtta strateegilised naftavarud. Washington proovis varem veenda suuri naftariike, et nad suurendaksid tootmist. USA tahab riigis leevendada kiiret hinnatõusu.

Ebakindlust turgudel suurendab ka Moskva võimalik sissetung Ukrainasse.

"Isegi kui tarnehäireid ei esine, viivad need pinged nafta hinna potentsiaalselt 100 dollarini barreli kohta," ütles Croft.

Euroopas on ka energiakriis, mis tõstab maagaasi hinda. Gaasi hinnatõus kandub üle naftaturule.