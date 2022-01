Norras algab kohtuistung Anders Breiviku üle

Terrorist Anders Behring Breivik, kes 11 aasta eest tappis Norras 77 inimest, püüab täna algaval kohtuprotsessil enne tähtaega vanglast vabaneda, kinnitades, et ei kujuta endast enam ohtu ühiskonnale.

Massimõrvar on praeguseks ära kandnud 10 aastat oma 21-aastasest vanglakaristusest ning praegu on tal esimene võimalus karistuse lühendamist taotleda. Paremäärmuslik terrorist ei ole kogu karistusaja jooksul ilmutanud mingeid kahetsuse märke, küll on ta mitmel korral oma tegudega kiidelnud ning lubanud tegevust jätkata. Arni Alandi jätkab.