USA demonstreerib Vaiksel ookeanil jõudu, Guami saabus tuumaallveelaev

USS Nevada on varustatud 20 strateegilise tuumarakettidega. Allveelaev paikneb USA mereväebaasis Guamis. USA merevägi avaldas laevast ka ametlikud fotod. See on alles teine kord, kui Ohio-klassi tuumaallveelaeva niivõrd avalikult demonstreeritakse, vahendas The Times.

"See visiit Guami peegeldab USA pühendumust Indo-Vaikse ookeani piirkonnale," teatas USA merevägi.

Põhja-Korea jätkab ballistiliste rakettide katsetamist. ÜRO on aga Põhja-Koreal keelanud selliste relvade katsetamise. Seetõttu kehtivad režiimi suhtes ka karmid rahvusvahelised sanktsioonid. Põhja-Korea valitseja Kim Jong-un siiski jätkab olukorra destabiliseerimist Korea poolsaarel.

USA eriesindaja Põhja-Korea küsimustes Sung Kim väljendas hiljuti Jaapani ja Lõuna-Korea ametnikele muret Pyongyangi tegevuse pärast. Sung Kim kinnitas USA pühendumust oma liitlaste kaitsmisel.

USA kutsus ka Põhja-Koread üles taastama dialoogi. Põhja-Korea pole Washingtonile veel vastanud. Mõned analüütikud eeldavad, et Kim Jong-un tahab relvakatsetustega parandada oma läbirääkimispositsiooni.

Rahvusvahelised sanktsioonid räsivad Põhja-Korea majandust. Riigis valitseb terav toidupuudus. Kim tunnistas hiljuti, et riik seisab silmitsi suurte väljakutsetega. Diktaator lubas suurendada seetõttu riigi sõjalist võimekust.

Hiljuti korraldas provokatiivseid õppusi Taiwani lähedal Hiina, mille mereväe kasutuses on ballistiliste rakettidega varustatud allveelaevad. Hiina allveelaevad on siiski tunduvalt nõrgemad kui USA laevad, vahendas The Times.