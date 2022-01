Kell 20 "UV faktor": Raik, Ligi, Müller ja Potisepp hinnatõusust

Jaanuaris saabunud elektri- ja gaasiarved lõid hinge kinni paljudel peredel ja ka ettevõtetel. Kütusehinnad on rekordkõrgusel, toidu hind on võrreldes aastataguse ajaga tõusnud kuus protsenti, aga näiteks Luunja kurk lausa 40 protsenti. Eesti hinnatõus on juba viimase kümne aasta kõrgeim ja euroala kiireim - ei pea olema selgeltnägija, et karta hindade jätkuvat tõusu.

Kas valitsus sai olukorra tõsidusest õige hetkel aru? Miks on toetusmeetmetest saanud omavalitsuste võimekuse test? Üldine suur hinnakasv, mis meid ees ootab, on aga palju pikaajalisem probleem. Mis vahendid on valitsusel üldse olemas, et hinnakasvu ohjata?

