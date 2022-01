Koolilaste testimiskord läheb muutmisele

Omikroni kiire leviku tõttu on testimiskoormus kiiresti kahekordistunud ja seetõttu teevad terviseamet ja haridusministeerium ettepaneku lõpetada lähikontaktsetele lastele PCR testide tegemine ja asendada need kiirtestimisega. Kui valitsusele see plaan sobib, siis jõustub uus kord esmaspäevast.

Synlabi laboris lüüakse juba mitmendat päeva rekordeid, sest kuigi lapsi testitakse koolis mitu korda nädalas, näeb praegune kord ette, et pärast haiguse avastamist klassis tuleb vaktsineerimata lastel teha neljandal päeval PCR test.

"Eelmisel nädalal me tegime pisut üle 40 000 testi ehk meie tavanädalad on olnud 25 000 kandis. Kui eelmine ja üle-eelmine esmaspäev oli natukene üle 7000 saatekirja, siis eile oli üle 14 000 saatekirja," rääkis avaliku testimise koordinaator Tõnis Allik.

Testimise maht hakkas kiiresti kasvama eelmise nädala kolmapäevast ja hüppeline koormuse kasv on tekitanud olukorra, kus teisipäeva ennelõunal sai testimiseks aja paremal juhul järgmiseks päevaks, halvemal juhul ülejärgmiseks. Seetõttu on Synlab otsustanud suurendada oma testimisvõimekust, punktid on kauem avatud, inimesi on rohkem tööl.

Vajadusest asendada PCR testide tegemine kiirtestidega rääkis terviseamet juba mullu septembris. Nüüd on see aeg ameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma sõnul käes. Selle põhipõhjuseks pole mitte kokkuhoid, kuigi 35 protsenti testidest tehakse asümptomaatilistele inimestele, vaid soov vältida ülekoormust testimisel. Oht selle tekkimiseks on omikroni tüve levikul teiste riikide kogemusele tuginedes olemas.

Üht-teist on juba tehtud. Alates sellest nädalast ei pea vaktsineerimata piiriületajad tegema PCR testi, vaid neile rakendub seitsme päevane isolatsioon.

"Samamoodi lähikontaktsed oma isolatsiooniperioodi lõpus ei pea minema testima ja viimasena asümptoonsete testimisest on jäänud õpilaste neljanda päeva testimine," rääkis Härma.

Alliku sõnul on pea iga kolmas testile tulija ilma haigussümptomiteta koolilaps, kes peab lähikontaktsena tegema enne koolipinki lubamist PCR testi.

"See hetkel põhjustab väga palju koormust testimiskeskusele, kuna koolides on palju nakatumisi. Seetõttu on suur surve kõnekeskusele," selgitas Härma.

Esmaspäeval oli kõne ootejärjekord maksimaalselt kaks tundi, teisipäeval 18 minutit, aga ka see aeg on ameti hinnangul liiga pikk.

Terviseamet, sotsiaal- ja haridusministeerium teevad valitsusele ettepaneku muuta lähikontaktsete laste testimiskorda.

"Kui praegu on kohustus mitte varem kui neljandal päeval pärast lähikontakti teha PCR test, siis see asendatakse viiendal päeval kiirtestiga," selgitas haridusministeeriumi kriisijuht Rain Sannik.

Sannik ütles, et vaktsineerimata lapsed peavad jääma isolatsiooni ning kooli võivad nad naasta, kui viienda päeva hommikul tehtud kiirtesti tulemus on negatiivne. Õpilased, kes ei soovi viiendal päeval kiirtesti teha või kelle vanemad ei luba lapsi koolis testida, peavad olema isolatsioonis seitse päeva. Kui kiirtestimise alguses soovis ministeerium, et neid tehakse koolis, siis nüüd soositakse pigem kodus testimist.

Terviseamet usub, et ka kiirteste kasutades õnnestub viiruselevikut ohjata. "Me oleme nendes antigeeni kiirtestides üsna veendunud ja siiamaani vähemalt omikroni tüve puhul on vähemalt näha et need positiivsed juhud selle antigeenikiirtestiga välja tulevad," ütles Härma.

Kui valitsus neljapäeval selle muudatuse heaks kiidab, hakkab uus kord kehtima järgmisest nädalast.

Teisipäeval oma lapse lähikontaktsena testimisele toonud vanemad senise korra üle ei nurisenud.

"Kui vaja, siis on vaja. Klassis oli positiivne ja kõik peavad tegema," tõdes lapsevanem Eili. Ta lisas, et võimalus asendada PCR test kiirtestiga teeks elu märksa lihtsamaks.

Härma hinnangul peab PCR testi tegemine jääma haigusnähtudega inimestele.

Alates esmaspäevast analüüsib Synlab lisaks koroonale ka gripi ja RS viirust. Esmaspäeval tuvastati 33 gripi ja 48 RS-viirusesse nakatumist. Kaks inimest said korraga nii gripi kui ka koroona diagnoosi. Igal teisel tõbisel, kelle arstid saatsid testima, tuvastati koroona.