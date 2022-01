Kolmapäeval sajab paiguti vihma, tuul tõuseb

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Põhja- ja Ida-Eestis sajab veidi lund ja lörtsi, saartel vihma. Mitmel pool on ka udu. Puhub edela- ja läänetuul 4 kuni 10, saartel ja rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -6 kraadi, saartel ja läänerannikul 0 kuni +2. Teedel on libeduseoht, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on küll kergelt pilvine, kuid kuiv. Puhub edelatuul 5 kuni 10, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +2 kraadi.

Päeval sajab paiguti vihma. Puhub valdavalt edelatuul 5 kuni 12 meetrit sekundis, rannikul puhanguti 15, saartel kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul võib tuul iiliti veelgi tõusta. Õhutemperatuur tõuseb kõikjal plusspoolele: Ida-Eestis on 1 kuni 3 kraadi, Lääne-Eestis 3 kuni 5. Kogu päev püsib ka jäiteoht.

Nädala teine pool jätkub muutlikult ja sajuselt, kuid nädalavahetus saabub taas oluliselt kuivemate ilmadega. Temperatuurinäidud võtavad neljapäevast alates suuna allapoole, jõudes pühapäevaks nii päeval kui ka öösel -8 kraadini.