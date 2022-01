WHO: koroonaviiruse pandeemia pole kaugeltki läbi

Viimastel päevadel registreerivad mitmed Euroopa riigid rekordiliselt uusi juhtumeid. Prantsusmaa teatas teisipäeval peaaegu poolest miljonist uuest päevasest nakatunute arvust.

WHO peakorteris Genfis pressikonverentsil esinedes ütles Ghebreyesus ajakirjanikele, et omikron on viimase nädala jooksul toonud kaasa 18 miljonit uut nakatumist kogu maailmas. "Kuigi variant võib osutuda keskmiselt leebemaks, siis narratiiv, et tegemist on kerge haigusega, on eksitav," ütles ta.

"Omikron põhjustab haiglaravi ja surmajuhtumeid ning isegi kergemad juhtumid ummistavad tervishoiuasutusi," lisas Ghebreyesus.

Omikroni uskumatu ülemaailmse kasvuga ilmnevad tõenäoliselt uued variandid, mistõttu on jälgimine ja hindamine endiselt kriitilise tähtsusega.

"Olen jätkuvalt eriti mures paljude riikide pärast, kus vaktsineerimise tase on madal, kus inimesi ohustab mitu korda suurem raskete haiguste ja surmade oht," ütles Ghebreyesus .

"Kui rääkida sellest puhtalt kui kergest või kergemast viirusest, siis jääb mulje, et selle mõju tervisesüsteemile oleks vähem tõsine. See ei ole nii, kui viirus suudab ohjeldamatult kogu ühiskonnas levida. Seetõttu oleme soovitanud meetmete jätkamist ja neist kinnipidamist," ütles WHO tervisehädaolukordade programmi tegevdirektor Mike Ryan.

WHO hoiatus tuleb seetõttu, et mõned valitsused viitavad sellele, et nad võivad käsitleda COVID-19 endeemilise haigusena, nagu külmetus- või gripiviirus.

Uute koroonaviirusnakkuste arv on kogu Euroopas kasvanud.

Taanis teatasid ametnikud teisipäeval rekordilisest 33 493 uuest igapäevasest Covid-19 juhtumist, samas kui Itaalia tervishoiuasutused registreerisid 228 179 uut nakatumist (83 403 nakatumist päev varem).

Prantsusmaa teatas teisipäeval 464 769 uuest päevast nakatumisest, mis on rohkem kui neli korda suurem kui esmaspäevane 102 144 juhtu ja see on pandeemia päevane rekord.

Prantsuse valitsus seisab silmitsi ka vaidlusega õpetajate ametiühingutega, kes kutsusid sel nädalal üles korraldama teist suurt streiki, et protesteerida testimis- ja isolatsiooninõuete vastu, mis nende sõnul häirivad tõsiselt õppetööd. Eelmisel nädalal suleti pooled riigi algkoolid.

Siiski on mõningaid varaseid märke, et omikroni laine võib mõnes Euroopa riigis olla juba saavutanud haripunkti.

Iirimaal on viimastel päevadel hakanud uute juhtumite arv langema. Tervishoiuminister Stephen Donnelly ütles riiklikule ringhäälingule RTÉ, et jõulude ja aastavahetuse ajal kehtestatud piirangud võivad kuu lõpuks kaduda.

Hispaania andmed on näidanud, et uute nakatumiste arv on hakanud langema esimest korda pärast omikroni laine algust kaks ja pool kuud tagasi – kuigi eksperdid hoiatasid liigse järelduste tegemise eest.