Tongal pingutavad päästjad vajaliku abimoona kättesaamiseks

Tonga peamises lennujaamas puhastab lennurada labidate ja kärudega umbes 200 inimest, et lennukid saaksid Vaikse ookeani saartele toitu ja joogivett toimetada. Uus-Meremaa ja Austraalia on saatnud Tongale ka laevu.

ÜRO piirkonna esindaja ütles kolmapäeva hommikul Tongal, et kuigi Tongatapu peasaarel on tuha puhastamine osutunud oodatust keerulisemaks, on tehtud edusamme ja loodetakse, et lennud võivad peagi jätkuda.

"Arvasime, et see hakkab tööle (teisipäeval), kuid seda ei ole veel täielikult puhastatud, sest tuhka on langenud rohkem," ütles Jonathan Veitch ajakirjanikele.

Veitch kiitis Uus-Meremaa ja Austraalia kiiret reageerimist mereväe laevade saatmisel. Laevadel on tema sõnul võime merevett magestada ja nii kohalikke elanikke varustada.

Uus-Meremaa kaitseminister Peeni Henare ütles BBC-le, et riik saatis hiljuti kaks mereväe laeva, mis peaksid lähipäevil Tongale jõudma.

"Tongale sõitmiseks kulub umbes kolm kuni neli päeva ja laevadel on palju vett, toitu ja meditsiinitarbeid," ütles ta.

Tonga valitsus kirjeldas purset, mis paiskas vulkaanist kuni 20 km kõrgusele taevasse gaasi, suitsu ja prahti, kui "enneolematut katastroofi"

Side saartega on tõsiselt häiritud pärast seda, kui laupäeval purunes Tongat ülejäänud maailmaga ühendav veealune kaabel. Tonga valitsus teatas teisipäeval, et internet on katkenud, kuid mõned kohalikud telefoniteenused on saadaval ja käib töö täieliku side taastamiseks.

Teatatud on kolmest hukkunust - 65-aastane naine, 49-aastane mees ja britt Angela Glover.

ÜRO on lubanud, et püüab säilitada Tonga Covidi-vaba staatuse ka siis kui rahvusvaheline abi saabuma hakkab.