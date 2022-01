Rootsi muudab riiki sisenemise reegleid

Rootsi rahvatervise agentuuri hinnangul ei ole testimise nõue enam proportsionaalne meede ning reisijaid ei peeta enam eriliseks ohuks omikroni levikul Rootsis.

Selle asemel peavad nii Euroopa Liidust kui ka kolmandatest riikidest saabujad alates 21. jaanuarist esitama EL-i digitaalse covidi sertifikaadi või sellega samaväärse tõendi, mis näitab, et nad on kas COVID-19 vastu vaktsineeritud, test on negatiivne, või nad on viimase kuue kuu jooksul COVID-19 läbipõdenud.

Sisenemiskeelu ja testimise nõude osas tehakse erandeid reisijatele, kellel on teatud riikides välja antud vaktsineerimistunnistused. Samuti on sertifikaadi nõudest vabastatud pidevalt ehk töö- või pereasjus Rootsi kaudu Bornholmi ja mõne muu Taani osa vahel liikuvad inimesed.