Austraalia palub "seljakotirändureid" appi

Peaminister Scott Morrison ütles, et valitsus loobub 630 Austraalia dollari suurusest viisataotlustasust iga ränduri või üliõpilase eest, kes saabub Austraaliasse järgmise 12 nädala jooksul, ning julgustas neid riigis tuuritades tööd tegema.

"Tulge nüüd, sest tahtsite Austraaliasse tulla," ütles Morrison televisioonis ülekantud pressikonverentsil.

"Liikuge riigis ringi ja liituge samal ajal meie töötajatega ning aidake meid põllumajandussektoris, hotellinduses ja paljudes teistes valdkondades, mis tuginevad hulgale tööjõule," julgustas Morrison.

Morrison tegi ülekutse samal päeval, kui USA haiguste tõrje ja ennetamise keskus soovitas mitte reisida.

Austraalias teatati kolmapäeval 67 uuest surmajuhtumist ja peaaegu 80 000 uuest nakatumisjuhtumist.

Austraalia ettevõtted maadlevad haigete või lähikontaktsetena isoleeritud töötajate kasvava arvuga. Tööjõupuudus on tekitanud tarnepuuduse, mis sunnib suuremaid toidupoode ennistama esmatähtsate kaupade ostulimiidid.

Samal ajal avaldab suurenev haiglaravi vajadus survet tervishoiusüsteemile – teisipäevase seisuga võeti haiglatesse 5025 inimest, kuu aega tagasi oli neid 759.

Victoria osariigi haiglad läksid keskpäevast "pruunile" tasemele, mis on tavaliselt ette nähtud loodusõnnetuste või massiliste õnnetusjuhtumite jaoks. Naabruses asuva Uus-Lõuna-Walesi õed korraldasid Sydney ühes suurimas haiglas meeleavalduse, protesteerides personalipuuduse vastu.

Morrison tunnistas, et omikroni laine hari on "kas praegu meie peal või saabub meile ... järgmise paari nädala jooksul", kuid ütles, et Austraalia surmade arv on endiselt üks madalamaid maailmas.

Morrison kritiseerib ka koduste antigeenide kiirtestide nappust, nende soetamist pärsib ka kõrge hind. Kolmapäeval kutsus ta osariikide juhte üles loobuma igapäevaste kiirtestide nõudest. Valitsus lubas hankida sel kuul Aasiast ja Ameerika Ühendriikidest kuni 52 miljonit komplekti.

Politsei teatas kolmapäeval, et üleriigilise puuduse tõttu varastati Sydney kaubalaost 42 000 testimiskomplekti umbes poole miljoni dollari väärtuses.