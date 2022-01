Nafta hind jätkab tõusmist, võib varsti ületada 100 dollari piiri

Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind on nüüd 87,74 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on 85, 92 dollarit barreli kohta.

Iraaki ja Türgit ühendaval suurel Kirkuk-Ceyhani naftajuhtmel toimus teisipäeval plahvatus. Plahvatuse põhjus pole veel täpselt teada. Hinda tõstavad veel suurriikide vahelised geopoliitilised pinged.

Bloombergi analüütiku Javier Blasi sõnul liigub torujuhtme kaudu iga päev umbes 450 000 barrelit naftat. Blesi hinnangul nafta hind jätkab lähiajal tõusmist.

OIL MARKET: Brent crude is nearing a huge layer of bullish call options pegged to $100, $105, $110, $125 and even $150 a barrel. If headline oil prices rises a bit more, the options market is going to come into play | #OOTT My latest column for @bopinion https://t.co/xdIeurWrNJ pic.twitter.com/Da8F5mxatP