Elektri neljapäevane börsihind langeb kolmandiku 99 eurole

Elekter on neljapäeval kalleim päeva keskel, saavutades hinnamaksimumi vahemikus 14:00-15:00, millal elekter maksab 134,9 eurot megavatt-tunni eest.

Odavaim on elekter neljapäeva varahommikul. Kell 3:00-4:00 maksab elekter 8,9 eurot megavatt-tunni eest.

Soomes on elektri keskmine hind neljapäeval 80,3 eurot megavatt-tund, mis on 18,7 protsenti vähem kui Eestis. Lätis ja Leedus on neljapäevane elektri börsihind Eesti omaga samal tasemel.