Saksamaa 10-aastaste võlakirjade tootlus muutus positiivseks

Saksamaa 10-aastase tähtajaga riigivõlakirjade tootlus muutus pärast 2019. aastat esimest korda positiivseks. Investorid eeldavad, et keskpangad peavad inflatsiooni aeglustamiseks vähendama varaostuprogramme.

Saksamaa 10-aastaste võlakirjade tootlus on kogu eurotsooni laenukulude võrdlusalus. Kolmapäeval tõusis see 0,013 protsendini. Detsembri keskel oli tootlus veel 0,4 protsendipunktiga miinuses, vahendas Financial Times.

"Saksamaa 10-aastase tähtajaga riigivõlakirjade tootluse nihkumine üle nulli on sümboolselt oluline. See peegeldab üldist muutust rahapoliitikas, nii USA-s kui ka eurotsoonis. Keskpangad peavad kiirenevale inflatsioonile reageerima," ütles investeerimisfirma ING tippjuht Carsten Brzeski.

"Kõikjal eeldatakse rahapoliitika karmistamist, nii, et hoog on kõrgemate tootluste kasuks. Eurotsoon pole siin erand," ütles Fidelity investeeringute juht Andrea Iannelli.

Euroala inflatsioon kiirenes detsembris viie protsendini. Investorid kahtlevad, et hinnatõus sel aastal leeveneb.

Detsembris teatas Euroopa Keskpank (ECB), et plaanib varaostuprogramme järgmiste kvartalite jooksul kavas järk-järgult vähendada. See oli siiski aeglasem, kui investorid ootasid, hindas Financial Times.