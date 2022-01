Tormis sai enim räsida Saaremaa elektrivõrk

Saarlased on reeglina kannatlikud, saavad aru, mis on vääramatu jõud, aga siiski tulevad kriisi ajal välja nii mõnedki süsteemi nõrgad kohad ja tegemata tööd, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Liivaranna küla elanik Annaliisa Jalak ütles, et kuigi elekter lubati üsna pea pärast katkestusi taastada, ootab ta seda siiamaani.

"Too hommik, kui elekter ära läks, siis me sõitsime ringi ja nägime, et üks liini post on maas ja liinid jooksevad maha. Ehk siis saime aru, et see on päris mahukas töö. Aga siis tulid sõnumid, et elektrit lubati paari tunni pärast ja siis järgmine päev veel lubati, et tuleb, aga siiamaani pole tulnud," rääkis Jalak.

Tõesti, nii sõnumite kui Maru äpiga lubati Liivaranna külasse elektrit teisipäeva õhtuks ja päeval infotelefonilt kindlust selle kohta küsides, öeldi et tööd liinil käivad 24/7. Ometi jõuti konkreetset liinimasti vahetama alles kolmapäeva ennelõunal.



"Jah, me saame aru, et looduse vastu ei saa, aga info võiks olla siis natuke õigem. Et kui on ikka näha, et on töömahukas parandamine, siis võiks anda märku, et elekter tuleb pigem hiljem, kui varem. Et inimesed teaksid endale näiteks generaatoreid ostma minna," lisas Jalak.

Elektrilevi varahalduse valdkonna juht Rasmus Armas ütles, et töö käib elektri taastamiseks.

"Me teeme tööd kindlasti selleks, et seda paremaks saada. Üks võimalus, mida me kasutame järjest rohkem ja tahame ka tulevikus veelgi rohkem kasutusele võtta, on droonide kasutamine. Ja me saame paremini hinnata kui kaua meil likvideerimiseks aega läheb. Teeme omalt poolt korrektuure ja tuleb taaskord üle vaadata see, kuidas me need esmased prognoosid anname ja mitte anda neid, kus me veel ei tea kui kaua meil aega läheb," rääkis Armas.

Tegelikult on Saaremaa piirkonna alatine mure juhtmetega kitsa liinikoridoriga õhuliin, mis puu kukkumisel jätab vooluta mitu küla. Külades olevatel liinid on elektrilevi suutnud edukalt kaablisse panna, aga rikkebrigaadil on põhjust kohale sõita ikka ja jälle järgmise tormiga. Ja nii on see kestnud aastakümneid.

"Me oleme viimased 10-15 aastat väga tugevalt investeerinud just madalpinge õhuliinide asendamiseks selle õhukaabli lahendusega. Ja see töö on praktiliselt lõpule jõudnud Eestis. Aga seda tööd me jätkamegi nüüd keskpinges ja oma investeeringuid järjest rohkem suunamegi keskpingesse sama lahenduse tegemiseks - keskpinge paljasjuhtmete asendamiseks õhukaabliga," kommenteeris Armas.